Successo per la giornata ’Enjoy the dog’

"Enjoy the dog… una giornata da cani": successo dell’evento svoltosi nell’area sgambatura di via Fratelli Rosselli a Massa. Per la prima volta le associazioni del territorio si sonoriunite. L’obiettivo dell’evento, organizzato da Dog training Massa con la collaborazione di Comune e Canile sanitario di Massa, è stato quello di dare visibilità ai cani di canile, sostenendo le adozioni e dare l’opportunità di fare conoscere alcuni dei cani ospiti in modo più approfondito. "Tre cani del canile cercano casa – affermano gli organizzatori –. Per ora non abbiamo emergenza ma non è detto che con la stagione estiva il canile possa nuovamente riempirsi. Stiamo gestendo bene le adozioni". In campo associazioni, cani, bambini, e tante persone che hanno a cuore il rispetto dell’amico a 4 zampe. Erano presenti la consigliera provinciale Irene Mannini e, per l’associazione Insieme, Daniele Tarantino: "Sono sicuramente iniziative da ripetere", ha detto Tarantino. Le educatrici, Jessica e Schighei, dell’associazione Dog training Massa, sono rimaste a disposizione per l’intera giornata assieme a Eva Ricci, medico veterinario con competenza in comportamento. Importante anche il progetto ’Cinomagia: crescere attraverso la relazione con il cane’, attività educativa rivolta ai bambini. "Enjoy the dog" ha riunito con Dog training Massa Asd le associazioni Brisky, Anta, Lega del Cane, Croce Oro Massa Carrara con la collaborazione del parco degli Ulivi, associazione Insieme, Miao bau ed Eventi sul Frigido.