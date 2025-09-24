Successo per la ’Festa delle zucche’

"Una manifestazione che è andata alla grande, un’iniziativa che ha saputo ottenere davvero un grosso successo". A parlare è Barbara Bertolucci, segretaria della Associazione storico-culturale ’La Compagnia del Guiterno’,

che commenta con soddisfazione il risultato comportato dalla "Festa delle Zucche" che si è tenuta domenica scorsa a Regnano. Organizzato dalla Associazione, in collaborazione con il Comune di Casola e l’Ucml, l’evento ha animato come non mai la frazione montana dalla mattinata fino ad ora tarda. E’ stata soprattutto una festa per i più piccoli con giochi e storie in compagnia di fate e folletti,

gli asinelli dei ’Cavalieri delle Apuane’ e la misteriosa

’Strega Verde del bosco’.

E’ stata però anche una giornata all’insegna della gastronomia: "I nostri cuochi hanno preparato tante specialità a base di zucca: lasagne al forno con salsicce, porri e zucca - racconta Barbara Bertolucci - trofie zucca e pancetta, vellutata di zucca, arista con salsa di zucca e mela, patate e zucca al forno. Addirittura formaggi con marmellata di zucca e dolci misti a base di zucca. Specialità molto apprezzate dagli ospiti che si sono complimentati a lungo con noi. E’ piaciuto molto inoltre anche il servizio svolto dai ’Cavalieri delle Apuane’ con i loro asinelli, su cui salivano i bambini per essere trasportati in giro per la magnifica area naturale rappresentata dalla nostra ’Conca Verde’".

Roberto Oligeri