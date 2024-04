Successo per il ’Trofeo città di Aulla’. Oltre 500 partecipanti alla giornata

Grande successo per la terza edizione del Trofeo Città di Aulla, promossa dal Velo Club Lunigiana. E’ stata una bellissima giornata dedicata completamente allo sport e quindi piena di atleti. Nella prima parte, al mattino, si sono svolte le gare dei giovanissimi dalle categorie G1 a G6, tutte al palazzetto dello sport di Quercia, mentre nel pomeriggio a darsi battaglia sono state le categorie più grandi, con esordienti, allievi e Juniores, assieme a quelle amatoriali. Quercia per un giorno è diventata capitale dello sport, con oltre 500 partecipanti. Durante la giornata è stato presente anche il gruppo Avis di Aulla con tanti gadget e un gazebo informativo. Obiettivo sensibilizzare i più giovani alla donazione di sangue e plasma. In programma anche il ‘Panigaccio Party’, un momento di condivisione, per stare tutti assieme, degustando prodotti tipici locali. "Si ringrazia il Comune di Aulla – dicono gli organizzatori – tutti gli sponsor e i volontari che si sono resi disponibili e che hanno reso possibile la giornata".