Successo della mostra tutta al fermminile "Tra Apollo e Dioniso"

Si è conclusa la mostra "Tra Apollo e Dioniso" organizzata a Palazzo Ducale dall’associazione "Insieme è... di più’. L’esposizione è stata molto apprezzata per l’originalità e la qualità delle opere delle 13 artiste partecipanti, sottolineate dal sapiente allestimento della curatrice Giovanna Riu e da vivaci eventi. In particolare l’incontro con le artiste e i visitatori che è stato animato dalla presenza della vice presidente della Provincia Elisabetta Sordi e della consigliera di parità Diana Tazzini. L’evento si è svolto in un clima di collaborazione. L’associazione ’Insieme è... di più’ da oltre un ventennio si impegna per affermare con tenacia, intelligenza e capacità i valori della cultura e dell’arte. Queste le 13 artiste: Carmen Bertacchi, Luciana Bertaccini, Maria Giulia Cherubini, Gilberta Dal Porto, Maria Rita Dolfi, Carla Giglioli, Anna Maria Landi, Maria Giuseppina Marjni, Graziana Masetti, Monica Michelotti, Eleonora Pellegri, Silvana Pianadei e Kumiko Torri.