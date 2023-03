Successo al Teatro dei Servi per la commedia horror ’Un film già visto’

Testo geniale e interpretazione brillante quella degli attori della compagnia A Ufo che, sul palco del Teatro dei Servi di Massa, hanno portato per la rassegna RestArt “Un film già visto-La solita storia trita e ritrita”, un testo originale scritto, diretto e anche interpretato da Andrea “Chappo” Mosti. Sul palco, oltre all’autore, c’erano anche Mattia Salini, Mirko Chisci e Silvia Fazzi. Scenografia, trama ed interpretazione hanno convinto il pubblico in sala che è rimasto entusiasta della horror comedy degli A Ufo nonostante la stravaganza della narrativa: il meta-cinema applicato al meta-teatro. L’improbabile vicenda di un gruppo di avventori consapevoli di essere inseriti in un contesto horror che non ha nulla da nascondere. Una storia banale è stata completamente destrutturata dai comportamenti anti-drammaturgici dei suoi protagonisti. La parodia di un genere ormai talmente iconico da essere diventato la parodia di se stesso. Soddisfatto il direttore artistico di RestArt, Leonardo Della Croce, per l’accoglienza che il pubblico ha riservato a questo particolare e singolare spettacolo: "La horror comedy ha fatto centro! Il pubblico è passato dallo sbigottito al divertito e gli attori sono stati molto bravi. Ritengo il testo veramente geniale e illuminante e spero che possa essere riproposto anche fuori da questa rassegna".

Il prossimo appuntamento di RestArt sarà venerdì prossimo, alle 21, sempre ai Servi, con “La Locandiera” di Carlo Goldoni messo in scena dalla Compagnia Degli Evasi. Lo spettacolo era inizialmente previsto per lo scorso 11 febbraio, poi rimandato a causa dell’indisponibilità di uno degli interpreti. I biglietti sono prenotabili telefonicamente, anche tramite WhatsApp e sms, al numero 375.6466870 o per email a [email protected]