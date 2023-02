"Su Sanac il centrodestra ha fatto solo proclami"

"Fratelli d’Italia sta scoprendo la differenza tra urlare e governare: sulla vicenda Sanac abbiamo ascoltato proclami di ogni tipo che purtroppo si stanno già scontrando con la realtà". A palare è il deputato Riccardo Ricciardi (nella foto), vicepresidente Movimento 5 Stelle. "In Senato è stato bocciato un emendamento e un ordine del giorno della senatrice del M5S Sabrina Licheri che impegnava sostanzialmente Acciaierie d’Italia a pagare i crediti verso Sanac. Questi sono fatti, non articoli o interpellanze che servono solo ad avere visibilità. Dobbiamo smentire il ritornello del centrodestra sul M5Se che ha governato per anni e non ha risolto la vicenda. Il Movimento ha ereditato il disastroso bando sull’ex Ilva partorito dal duo Renzi-Calenda; in una situazione del genere si è prima ovviato alla fuga di ArcelorMittal poi si stava predisponendo l’unica soluzione di lungo respiro con un piano nazionale dell’acciaio che l’ex Ministro Patuanelli stava per attuare. L’avvento del governo Draghi ha portato però al ministero dello Sviluppo economico il leghista Giancarlo Giorgetti che ha mantenuto per sé la delega all’ex Ilva".

"Noi sappiamo – conclude – quanto la vicenda Sanac sia estremamente difficile e non chiediamo miracoli a nessuno. Saremmo ben felici se il governo, di qualsiasi colore esso sia, risolvesse questo dramma occupazionale. Se però dobbiamo assistere a proclami e a uno scarico di responsabilità, allora diciamo che se il centrodestra vuole capire dove sta chi governa questa vicenda da due anni, non deve cercare tanto lontano: è l’attuale ministro dell’economia: il leghista Giorgetti".