Stupro e mistificazione. La tesi di Chiara Bardi per uscire dal patriarcato

Lo stupro, la mistificazione e gli stereotipi che impediscono di liberarci della cultura patriarcale. Sono i temi della tesi di Chiara Bardi che sabato alle 18, in occasione della 24° giornata per l’eliminazione della violenza sulle donne, sarà illustrata a Spazio Alber1ca. Una tesi di italianistica che affronta il problema dal punto di vista scientifico, declinando sotto il profilo letterario, legislativo e morale la narrazione che dall’800 accompagna lo stupro. "E’ difficile anche la definizione di stupro – spiega la stessa Bardi che con la sua tesi propone un nuovo punto di vista –. Importante è l’analisi degli anni ’70". La relatrice presenterà la sua tesi magistrale all’Università di Pisa, soffermandosi sul ruolo dei collettivi femministi nella svolta degli anni Settanta. Fu proprio la rinnovata consapevolezza femminile a fornire lo slancio alle più importanti rivendicazioni di piazza nei diritti civili, la legge sul divorzio, sull’aborto, l’abolizione del delitto d’onore e del matrimonio riparatore e il lungo iter legislativo della legge contro la violenza sessuale, iniziato nel 1975 e conclusosi nel 1996 con la legge 66 che collocò lo stupro tra i reati contro la persona e non più contro la morale pubblica.

L’incontro si aprirà con una breve introduzione sull’evoluzione normativa della legislazione italiana in materia di stupro, concentrandosi sugli stereotipi condivisi alla base della restituzione mistificatoria dello stupro. A supporto di questa lettura critica, saranno proposte alcune riflessioni di Carla Lonzi sul femminismo della differenza seguite dalla testimonianza di Tina Lagostena Bassi, l’avvocata delle donne protagonista del documentario “Processo per stupro“ del 1979.

Quello con Chiara Bardi è il primo di una serie di appuntamenti di Spazio Alber1ca dedicati alla letteratura contemporanea e in particolare alla restituzione letteraria dello stupro in alcune opere della letteratura italiana, a partire da fine 800 alla stretta contemporaneità. "In sintesi – conclude Bardi –, questa tesi vuole rendere conto sia delle mistificazioni discriminatorie presenti in letteratura nei confronti delle donne quando si narra lo stupro, sia del ruolo strategico dei movimenti di liberazione che hanno permesso alle donne in generale, e alle scrittrici in particolare, di dare voce ed ascolto ad un punto di vista femminile".