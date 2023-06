’Studi aperti’ e gioielli in vetrina Visite guidate negli atelier sold out

‘Carrara studi aperti’ presa d’assalto dai visitatori, tutti provenienti da fuori città. E già per la giornata di oggi le visite guidate nei laboratori degli artisti sono quasi “sold out”. Ma niente paura: i cinquanta studi e atelier aperti al pubblico si possono visitare in autonomia seguendo la mappa e i suggerimenti, anche “leggendo” il qr code co il proprio smartphone. In centinaia si sono riversati alla scoperta di laboratori e atelier, anche quelli al monte che forse sono quelli che hanno riscosso più successo. Ieri Carrara ha dimostrato di essere una città in grado di attirare presenze anche solo attraverso l’arte, e questo grazie alla manifestazione ‘Carrara studi aperti’, che come da tradizione riesce a valorizzare quello che affascina il mondo intero: il marmo e la scultura, ma anche tutte le altre forme dell’arte, e di conseguenza i numerosi scultori e pittori che hanno scelto Carrara come città in cui lavorare.

Complice la bella giornata ma anche i tantissimi eventi collaterali organizzati da associazioni e privati, ‘Carrara studi aperti’ ha dimostrato ancora una volta che per portare gente in città è necessario puntare sulla tradizione e sulla valorizzazione dell’inestimabile tesoro dei laboratori di scultura, che incuriosiscono perché considerati il ventre della scultura. ‘Carrara studi aperti’ è organizzato dall’associazione Asp Oltre di Juan Carlos Allende ad Elisa Marrone e da ‘Carrara città creativa’ con il patrocinio dell’amministrazione comunale. "Sta andando tutto molto bene – commenta Maura Crudeli – focal point del progetto ‘Carrara città creative dell’Unesco’ di cui la manifestazione ‘Studi aperti’ è il fiore all’occhiello –. Gli undici percorsi guidati erano tutti esauriti, e per oggi ci sono ancora pochissimi posti. I laboratori e gli atelier si possono visitare anche autonomamente seguendo le mappe. La maggior parte dei visitatori è straniera o proveniente da fuori Provincia. Il punto di forza di questa edizione è stato che oltre ai laboratori hanno partecipato anche gli esercizi commerciali, che hanno ospitato gli artisti organizzando degli aventi. Hanno giocato a favore anche le molte opere già installate della White Carrara, che danno l’idea di una piccola biennale".

Oltre ai percorsi alla scoperta dei laboratori, si può fare anche il tour a piedi delle fontane cittadine, per conoscerne la storia, lo scultore, la leggenda e le varie curiosità popolari Prenotazioni alle visite guidate al numero 379 29.056.01 oppure via email: [email protected] o www.carrarastudiaperti.it www.apsoltre.it

Alessandra Poggi