Studenti tedeschi a San Terenzo. La memoria da affidare ai giovani

Arriveranno nel primo pomeriggio alle 14,30 in visita al Museo della Cultura della Memoria di San Terenzo: una quindicina di studenti dell’Istituto superiore Parentucelli-Arzelà di Sarzana, accompagnati da alcuni insegnanti, assieme ad una decina di loro coetanei, con due professori, provenienti dalla lontana città di Brema, al nord della Germania, dove frequentano il ’Bose Gymnasium’. Lo stesso in cui era stato studente Rudolf Jacobs, il capitano della ’Kriegsmarine’, la Marina da guerra della Germania nazista, che di stanza in Italia, dopo l’8 settembre, si oppose al regime unendosi ai partigiani della Brigata Muccini sulle alture di Sarzana, città dove trovò la morte nell’assalto alla caserma delle Brigate Nere il 3 novembre del 1944. Ed è nel nome di Rudolf Jacobs, uno dei tanti militari tedeschi che nel secondo conflitto mondiale disertarono, stanchi di obbedire ad ordini folli e disumani che li obbligavano ad uccidere civili innocenti passando nelle file della Resistenza, che i due gruppi di studenti si incontrano con un fine ben preciso: non un semplice scambio culturale, bensì l’occasione per gettare le fondamenta di un gemellaggio fra i due istituti che va oltre i vecchi pregiudizi, infrangendo, superando barriere psicologiche e valicando frontiere.

Ad affiancare l’Istituto Parentucelli-Arzelà, in questo importante incontro basato sulla democrazia, la pace e l’amicizia fra i popoli, vi è l’Anpi di Sarzana, con la presidente Denise Murgia e la segretaria del Consiglio Direttivo Susanna Chiappucci: "Gli studenti visiteranno il Museo della Resistenza alle Prade di Fosdinovo, dove pranzeranno; successivamente saranno condotti a San Terenzo - afferma la Chiappucci - luogo in cui avranno modo di visitare il Museo della Cultura della Memoria recandosi sui luoghi dell’eccidio dell’estate del 1944, costato la vita a 160 civili senza colpe, avendo modo diciamo di ’toccare con mano’ di fronte a documentazioni fotografiche ed a testimonianze, il drammatico retaggio lasciato dalla follia nazista. Domani invece, a piedi percorreremo la strada, sia in andata che al ritorno, che da Sarzana giunge fino al paese di Canepari, in Comune di Fosdinovo dove esiste ancora l’edificio che ospitava il Comando della Brigata Partigiana ’Ugo Muccini’, dove alloggiava in quei tempi drammatici anche l’ex ufficiale tedesco Rudolf Jacobs passato nelle file degli insorti. Certamente, per i ragazzi tedeschi tutto questo rappresenterà una realtà che non immaginavano, un mondo nuovo da scoprire con le testimonianze, lo studio e la ricerca. Noi ci teniamo molto a questo genere di incontri, per consolidare l’ossatura di questo gemellaggio che veramente s’ha da fare - continua Susanna Chiappucci - e spero vivamente rappresenti l’avvio di una riconciliazione fra i nostri due popoli"

Roberto Oligeri