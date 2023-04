Studenti sulle tracce della guerra grazie a documenti e opere d’arte

Il risultato dell’attività Pcto (Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento) intitolato “Nuove voci. Sulle tracce della Seconda Guerra Mondiale“, sarà presentato oggi alle 16.30 al Museo Diocesano. Al progetto, proposto da Museo e Archivio Diocesano, hanno partecipato studenti delle classi 3C, 3D, 4B e 4C del liceo scientifico Fermi. Documenti e opere d’arte hanno guidato gli studenti nella lettura degli eventi che hanno coinvolto e sconvolto la città di Massa durante la Seconda Guerra Mondiale, come il bombardamento che ha mutato per sempre il volto di Piazza Aranci. I giovani, grazie alla visione di alcune fotografie gentilmente messe a disposizione dall’archivio storico fotografico della Provincia, si sono confrontati con una testimonianza vivida e concreta, in grado di restituire le emozioni ed i turbamenti di quel particolare momento storico. La scultura lignea raffigurante la Pietà, attribuita a Felice Palma, oggi conservata al Museo Diocesano ma proveniente dal distrutto Oratorio di San Sebastiano in Piazza Aranci, è stata invece lo spunto per riflettere sull’importanza del patrimonio culturale come memoria di un paese. In occasione delle celebrazioni della Liberazione, inoltre, in città sono stati affissi i manifesti artistici creati grazie al lavoro di alcuni studenti del liceo Palma, che hanno aderito alla stessa attività Pcto. Il manifesto che ha come protagonista una rilettura della scultura di Felice Palma gravemente compromessa dai bombardamenti, è un anticipo dell’opera d’arte da loro realizzata: sarà presentata a maggio.