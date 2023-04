Studenti in radio per parlare della mezzadria

E’ andato in onda su Radio A un interessante programma sulla mezzadria, antica forma di contratto un tempo in uso fra proprietari terrieri e contadini che ne regolava il comune utilizzo nello sfruttamento di un fondo agricolo. L’evento ha preso vita grazie alla partecipazione dell’Istituto Pacinotti-Belmesseri su progetto dell’associazione nazionale pensionati CIA: “Mezzadria e donna: una vita a mezzo“, allo scopo di ricordare i 40 anni dal superamento della mezzadria e per evidenziare il ruolo della donna in quel contesto d’economia rurale. Interamente realizzato e condotto dagli studenti della 3^ Agraria della sede di Fivizzano (Istituto Superiore Pacinotti- Belmesseri) con la regia di Paola Ascani, il servizio è un viaggio nel tempo volto alla valorizzazione delle conquiste ottenute dal passaggio da un contratto basato sulla valorizzazione della proprietà a un regime contrattuale fondato invece sulla valorizzazione del lavoro. Il programma radiofonico si innesta su un percorso collaborativo fra la storica emittente Radio A e la scuola in atto da tempo grazie al “Progetto Radio: la voce ai ragazzi“ .Un’iniziativa che la dirigente scolastica Lucia Baracchini ritiene strumento in grado di rendere gli studenti attivi nell’universo della comunicazione e guidato dal professor Federico Gavarini. La preparazione del programma sulla mezzadria si è svolta in collaborazione col professor Michele Mencarini, docente di indirizzo, che ha affrontato le tematiche tecniche della mezzadria col docente Federico Gavarini che ha discusso le tematiche storico-sociali, con la professoressa Francesca Vettori che ne ha curato le diverse fasi e le relazioni con Maria Giovanna Landi coordinatrice del gruppo ANP CIA.

R.O.