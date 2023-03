Studenti di Montignoso alla caserma dell’Arma

Trenta alunni di due classi della quinta elementare Cervaiolo di Montignoso, al termine di un percorso sulla cultura della legalità sviluppatosi anche con incontri con il comandante della stazione carabinieri di Montignoso, luogotenente Graziano Tranquilli – durante i quali sono state affrontati bullismo e cyber bullismo ma anche le regole comportamentali di una società civile – hanno visitato la caserma Plava di Massa, sede del comando provinciale. I ragazzi e il personale docente sono stati accolti dal tenente Giovanni Pastore, comandante del nucleo operativo e radiomobile del capoluogo e, poi, hanno provato l’esperienza di essere “Carabinieri per un giorno”.

Hanno visitato la centrale operativa del comando, cuore della gestione delle numerose richieste di intervento nel territorio di competenza che arrivano tramite il numero unico 112. E hanno osservato lo svolgimento del servizio quotidiano. Hanno infine visitato gli uffici della stazione del capoluogo.

La visita si è conclusa con il personale della sezione radiomobile, organo demandato al pronto Intervento: i ragazzi sono potuti salire su auto e motociclette in dotazione all’Arma, conosciuto gli equipaggiamenti in dotazione e attivare sirene e lampeggianti di emergenza. Gli studenti hanno rivolto domande ai militari che li hanno accompagnati nella visita, segno di un particolare interesse e una profonda attenzione alla legalità, ai problemi sociali e alle istituzioni in campo. La visita dai carabinieri del capoluogo rappresenta un ulteriore elemento di congiunzione tra la Benemerita e le istituzioni scolastiche: tutti impegnati attivamente nel promuovere la cultura della legalità per formare cittadini consapevoli e responsabili.