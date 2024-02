Studenti del Salvetti guide turistiche

A Palazzo Ducale, nella Sala degli Specchi, è visitabile ancora per questa settimana la mostra fotografica del contest ’Ri-scattando Massa Edizione Salvetti’, curata dagli studenti dell’istituto tecnico e professionale Barsanti, sede Salvetti. La mostra raccoglie tutti gli scatti inviati dai partecipanti della prima e della seconda edizione nelle quattro categorie: Studenti under 14, Studenti over 14, Con i nostri occhi (rivolto ai residenti), Vacanze massesi (rivolto ai turisti e visitatori). Le referenti del progetto sono le professoresse Biancamaria Casani e Isabella Botti.

Per concludere in bellezza l’evento, gli allievi della classe III B del corso Tecnico Turistico, con la preziosa collaborazione dello studioso Silvano Soldano, stanno organizzando una visita guidata nel centro storico di Massa per sabato prossimo. Il ritrovo sarà alle 10.30 a Palazzo Ducale: dopo la visione delle fotografie gli studenti accompagneranno il pubblico a caccia di antichi simboli, aneddoti massesi e curiosità storico-artistiche prendendo come spunto alcune delle più belle immagini della mostra. Il percorso si svolgerà secondo questo itinerario: Palazzo Ducale, piazza Aranci, via Dante, Chiostro e Duomo di Massa, piazza Mercurio e Rifugio Antiaereo della Martana.

La visita guidata è gratuita e aperta al pubblico per un massimo di 25 persone. E’ gradita la prenotazione a: [email protected]. Per chi volesse visitare l’esposizione, l’orario di apertura è: mercoledì e venerdì ore 11-14, martedì e giovedì ore 15-17.