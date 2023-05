Studenti del Belmesseri debuttano in radio

di Roberto Oligeri

Debutto in radio per un bel gruppo di studenti dell’Istituto “Belmesseri“. Gli alunni saranno presenti oggi nella trasmissione radiofonica di Radio A, inserita in una finalità più vasta, ideata dalla dirigente scolastica Lucia Baracchini, dal titolo “Il Tu e l’Io nel 3° Millennio-La difficoltà di riconoscere il Noi“.Un’iniziativa nata nell’ambito della festa della Toscana nel 2022. Giunta alla sua 23esima edizione, la Festa ha celebrato l’abolizione della pena di morte, per la prima volta al mondo, su iniziativa di Pietro Leopoldo Primo, il Granduca di Toscana, il 30 Novembre 1786. La trattazione della tematica, definita lo scorso 2022 “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione“ ha condotto ad indicare la strutturazione di questo programma radiofonico, da parte degli studenti della Prima classe dell’Istituto Tecnico Agrario e Relazioni Internazionali per il Marketing di Fivizzano, con la dizione “La Forza delle Parole in musica“. I giovani in pratica parleranno della censura nella storia della musica italiana per occuparsi poi delle canzoni che per prime hanno avuto il coraggio di parlare di libertà di pensiero. Il programma è stato tracciato dal professor Federico Gavarini, docente di Lettere. La preparazione del programma radiofonico è stata svolta in collaborazione con la professoressa Guendalina Chiocca e il collega Marco Anzalone, la regia radio è di Paola Ascani. Il programma radiofonico sarà trasmesso oggi su Raio A alle ore 14.