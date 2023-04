Studenti alla “prova” della Storia A scuola il Festival Fact checking

E’ arrivato anche nelle scuole quest’anno il Festival Fact checking, il cui titolo richiama l’omonima collana diretta dallo storico Carlo Greppi per Laterza. Un festival che muove dall’assunto che la Storia è sempre di più un campo di battaglia in cui ad essere in gioco non sono “solo le prove dei fatti”, ma anche i valori fondanti delle comunità. Vere e proprie fake news storiche impazzano sui social network e la politica spesso strumentalizza il passato per fomentare politiche d’odio, consolidando falsi stereotipi, sdoganando linguaggi mistificatori e promuovendo memorie in netto contrasto con i valori costituzionali che sostanziano la nostra democrazia.

La novità di quest’anno è che il Festival è in tour: 12 tappe tra Toscana e Liguria. Ma altra novità importante è che agli incontri pubblici si sono aggiunti anche quelli con le scuole superiori. E lunedì il Festival è entrato nell’aula magna del Liceo Repetti, dove gli storici Francesco Filippi e Eric Gobetti hanno incontrato i ragazzi della V A e V B del Liceo classico e della V B del Liceo delle scienze umane dell’IIS “Montessori- Repetti” di Carrara. Sono state due ore e mezzo di un’intensa e coinvolgente lezione a più voci, durante la quale gli studenti sono stati invitati a riflettere sull’origine dei più diffusi stereotipi e pregiudizi che accomunano le società e sul “valore” assunto da alcuni eventi storici, entrati a far parte della “nostra tradizione”. I manuali di storia sono l’esempio concreto di ciò che si è deciso di “far conoscere” rispetto ad altro che è stato, invece ignorato, in nome di “un’unica prospettiva storica”. Nel secondo intervento i due studiosi hanno fatto riferimento ad un esempio concreto di questa scelta: la particolare vicenda dell’alto Adriatico nel ’900, comprendente le foibe e l’esodo. “La storia alla prova dei fatti”, come nello stesso titolo del Festival, è proprio quella che, nella sua evidente essenzialità, è stata presentata agli studenti, che sono rientrati nelle classi con uno strumento in più per orientarsi nel mondo.