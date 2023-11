Studenti a lezione di eccellenza. L’incontro tra scuola e azienda

Capire cosa significa lavorare in un vero contesto aziendale, quali sono le competenze oggi richieste a un perito meccanico, quali i principali prodotti e macchinari che vengono realizzati in uno stabilimento della meccanica del territorio e quali prospettive di lavoro si aprono per un giovane dopo il corso di studi. E’ lo scopo della visita alla “Benetti Macchine” di Carrara da parte di 18 studenti - e due insegnanti - della classe quinta dell’indirizzo di studio meccanico del Belmesseri Pacinotti di Bagnone. L’iniziativa ricade all’interno dell’ultima azione prevista dal “Progetto Prometeo”, promosso dalla Provincia sul bando “Azione Province Giovani”, finanziato dall’UPI, l’Unione delle Provincie d’Italia. Ad accogliere gli ospiti per la “Benetti Macchine” lo staff dell’ azienda e in particolare il CEO Giorgio Bianchini, la responsabile marketing e comunicazione Samantha Montesarchio e Norberto Petriccioli, amministratore unico del Consorzio Z.I.A., partner del progetto. La visita si è aperta negli Uffici della “Benetti Macchine” a Nazzano, dove è stata illustrata ai partecipanti la struttura e la missione dell’azienda e, subito dopo, è proseguita nello stabilimento, dove gli studenti hanno potuto visionare le fasi costruttive dei diversi macchinari, prodotti e dedicati alla estrazione, in cava, del materiale lapideo, estratto sia dagli agri marmiferi apuani, sia da siti estrattivi localizzati in varie parti del mondo, a cui “Benetti Macchine” fornisce macchinari Made In Italy. Un particolare accenno alla vocazione “manutentiva” della “Benetti Macchine”, che dispone di un Service in grado di mantenere in costante efficienza ogni macchinario. Gli studenti sono stati poi guidati negli uffici tecnici dove hanno visionato le fasi di progettazione dei macchinari; infine, attraverso video dimostrativi, hanno potuto verificare come i diversi macchinari prodotti siano praticamente installati, utilizzati e manutenuti in diversi siti estrattivi. "Con questa quarta visita – ha detto Gianni Lorenzetti, presidente della Provincia – chiudiamo positivamente l’esperienza del progetto Prometeo. Siamo soddisfatti per l’apprezzamento da parte del mondo scolastico e produttivo. Stiamo valutando assieme al Consorzio ZIA la possibilità di ripetere l’esperienza anche nel prossimo anno scolastico".

"Abbiamo voluto far conoscere – ha detto Norberto Petriccioli per il Consorzio ZIA – una realtà produttiva locale che grazie a una lunga e una costante innovazione, rappresenta uno dei player principali in Italia per la costruzione di macchinari dedicati alle attività estrattive". "Riuscire ad attrarre giovani con competenze e know-how specifici nel comparto tecnico-meccanico è un grande asset strategico. Occasioni come questa sono un punto di partenza per possibili relazioni future", ha detto Bianchini.