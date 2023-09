Student premiato dalla Diocesi di Aulla: testimonianze e voci in dialogo

“Dentro le parole, la parola del nostro oggi: testimonianze e voci in dialogo“ era il tema dell’evento che si è svolto mercoledì ad Avenza, organizzato dalla Diocesi nel Festival Biblico. Di fronte al vescovo, al prefetto, al questore e al provveditore agli studi alcuni studenti del liceo Marconi di Carrara e uno dalla Lunigiana: Giorgio Rossi (nella foto) di Aulla, in rappresentanza del liceo scientifico Da Vinci di Villafranca dove inizierà la 5° che lo porterà alla maturità nel corso di scienze umane. Rossi, 19anni, ha presentato e tenuto anche oralmente un intervento sullo ’scontro di opinioni’, riportando l’articolo 21 della Costituzione: “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione“.

"A mio modesto parere, i nostri padri costituenti - ha detto Rossi - avevano del tutto, direi profondamente, compreso meglio di quanto oggi facciano il più l’estremo valore del dialogo e del dibattito: una società, un Paese, un mondo in cui le libertà di pensiero, parola, opinione e stampa siano sancite costituzionalmente e protette dalla legge che permette scontri ed incontri non solo utili alla comunità ,ma necessari: com’è ben noto infatti,i disaccordi, e la divergenza delle opinioni rappresentano una realtà inevitabile". Un intervento di spessore quello dello studente di Aulla, che ne ha ben evidenziato le capacità culturali e la preparazione. Giorgio Rossi, ha avuto in premio la medaglia ricordo della Parrocchia e tre libri che raccontano la storia della Diocesi. Applauditissima la fase finale del suo intervento: "Perchè, ciò che vogliamo è costruire prospettive in grado di massimizzare il benessere delle collettività".

Roberto Oligeri