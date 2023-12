Struttura sempre più improntata al green

Un cuore più verde per la Fondazione Monasterio grazie al Gruppo Rekeep: un partenariato pubblico privato da 8 milioni di euro che consentiranno un risparmio totale annuo di energia elettrica pari a 4.100.000 kWh, evitando l’emissione di 370 tonnellate di CO2 all’anno e generando un beneficio pari a quello che si otterrebbe con la piantumazione di 12.300 alberi. A realizzare gli interventi di efficientamento energetico e gestione integrata dei servizi agli immobili della Monasterio, fra Ospedale del cuore di Massa e San Cataldo di Pisa, sarà l’associazione temporanea di imprese guidata da Cmf, consorzio stabile partecipato da Rekeep. Il contratto avrà una durata di 12 anni e prevede un canone annuo per la Fondazione pari a circa 3 milioni di euro. Gli interventi da realizzare entro i primi due anni, saranno totalmente a carico dell’Ati, che gestirà i servizi energetici e manutentivi, rientrando degli investimenti iniziali grazie alla maggiore efficienza garantita. Sono previsti la riqualificazione della centrale termica con l’installazione di nuove caldaie a condensazione, l’installazione di un nuovo gruppo frigo, la sostituzione di alcune unità di trattamento aria, l’installazione di un trigeneratore per la produzione combinata di energia elettrica, termica e frigorifera, il rifacimento delle linee di distribuzione, la sostituzione di tutti gli infissi, l’installazione di un impianto fotovoltaico da 80kWp, la sostituzione di tutte le lampade di vecchia generazione con quelle a led. Un intervento a 360 gradi che ridurrà i consumi del 36,6%. Il presidente del gruppo Rekeep, Claudio Levorato, e il direttore di Monasterio, Marco Torre, esprimono grande soddisfazione per la sinergia di alto livello.