Stroncato traffico di droga Tredici persone in manette

Traffico internazionale di hashish e cocaina dal Marocco all’Italia: 13 persone coinvolte, 8 degli indagati sono destinatari di custodia cautelare in carcere, 5 agli arresti domiciliari (4 marocchini, una olandese, una bulgara, una romena e 6 italiani, di cui 4 carrarini e una di Fivizzano). All’associazione criminale viene contestato di aver importato illecitamente sul territorio nazionale diverse centinaia di chilogrammi di hashish ed alcune decine di cocaina. Le indagini sono state avviate in seguito alla morte per overdose di una giovane donna, avvenuta in data 28 luglio 2021 in un parco cittadino a La Spezia. Titolare dell’inchiesta la Questura di Spezia con la collaborazione delle squadre mobili di Genova e Massa Carrara: le indagini sono andate avanti attraverso la localizzazione delle auto utilizzate per l’importazione ed il trasporto dello stupefacente, intercettazioni ambientali. Sequestrati 52 chili di hashish, 15 di cocaina, oltre che la somma di 135mila euro in contanti, un autoarticolato, 4 auto dotate di doppiofondo, 10 telefoni cellulari criptati e una pistola clandestina munita di silenziatore.

Dodici degli indagati sono accusati di essere componenti di una associazione per delinquere armata: uno di loro aveva la disponibilità di una pistola calibro 7,65 con matricola abrasa) operativa sin dal mese di giugno 2021 nelle province della Spezia, Massa Carrara e Genova e finalizzata all’acquisto, importazione (da Olanda, Marocco e Spagna), e spaccio di cocaina ed hashish, dotata di mezzi, telefoni ’speciali’, ’macchinette conta soldi’, rilevatori di microspie, luoghi dove nascondere lo stupefacente.

Subito dopo la tragedia avvenuta nel 2021 gli investigatori avevano individuato un gruppo di soggetti nord africani dediti allo spaccio. Gli accertamenti successivi hanno delineare l’esistenza di un sodalizio criminale facente capo ad un marocchino ritenuto essere promotore ed organizzatore dell’associazione, impegnato in un significativo traffico di stupefacente importato dall’estero. La Questura della Spezia precisa inoltre che nel corso delle perquisizioni, eseguite nei confronti dei soggetti destinatari di misure cautelari, non ancora rintracciati, in particolare in un locale adibito a cantina in uso ad uno dei predetti soggetti, sono stati rinvenuti e sequestrati oltre 10 chilogrammi di droga e, più precisamente, 3 panetti di hashish del peso di circa 3 chilogrammi, nonché quattro valigie piene di marijuana, per un peso complessivo di 7,5 chilogrammi.