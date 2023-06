Stroncato traffico di cocaina Nove arrestati dalla Finanza

La trama sembra quella di un film. Ma personaggi e interpreti sono veri, a cominciare dall’infiltrato della Guardia di Finanza (spacciatosi per portuale infedele) in un clan di trafficanti di cocaina e dall’ostaggio di questi ultimi, liberato con una rocambolesca operazione prima di finire male per il mancato arrivo alla Spezia di un carico di 100 chili di ’neve’ partito dall’Ecuador. Il sequestro di persona risale a novembre scorso. La notizia non è trapelata per permettere agli operatori del nucleo di polizia economico-finanziaria del Comando ligure della Fiamme Gialle, di arrivare al risultato di ieri: l’esecuzione – tra Massa, Carrara, Genova e Pisa – di nove ordinanze di custodia cautelare emesse dal gip di Genova a fronte delle richieste della Procura distrettuale antimafia formalizzate dal pm Nicola Piacente che ha coordinato l’inchiesta.

Alla base di tutto, una valanga di intercettazioni telefoniche autorizzate dopo gli indizi sul traffico internazionale raccolti dagli investigatori a cavallo tra Massa, Carrara e La Spezia. L’ordinanza è di oltre 100 pagine. Destinatari sono cinque albanesi, tre dominicani e un ecuadoriano. Resta il giallo del carico di coca, occultato in borsoni stivati in un container imbarcato nel porto di Guayaquil in Ecuador. Non è mai arrivato sotto lo scanner della dogana di Genova, dove doveva essere preso da emissari del clan che poi dovevano venderlo al minuto: un affare, sfumato, da 5 milioni di euro. Lanciato in mare prima dell’ormeggio della nave? Rubato da qualcuno durante la navigazione, dato che i sigilli del container sono stati aperti e chiusi e dentro ci sono ancora tracce di “neve“? La sola cosa certa è la liberazione dell’ostaggio che avrebbe dovuto permettere alla banda di rintracciare il colpevole del mancato arrivo del carico.

Che altro non era che l’agente sotto copertura con i panni del portuale infedele.

Il ’rapito’ è un italiano, residente a Pisa. Liberato mentre, dopo l’imbarco forzato su un’auto a Carrara, una volta a Genova rischiava di essere torturato e forse ucciso. Nell’operazione era stata sequestrata una pistola con matricola abrasa. Allora finirono in manette, arrestati in flagranza a Genova, Joel De Jesus Castillo Tapia, 34 anni, dominicano ed Holger Ernerst Willas Quinonez, 41 anni, ecuadoriano; a Carrara fu invece bloccato l’albanese Nevian Vasaj, 35 anni: aveva la pistola in tasca. Quella che secondo le intercettazioni era stata reperita per convincere il sequestrato a parlare. Il colpo definitivo al clan è stato assestato ieri. Il colonnello Benedetto Labianca, alla guida della Gdf della Spezia, ha tenuto i contatti con l’Interpol che hanno portato all’arresto a Tirana di Ardian Sufai, albanese di 38 anni.

In parallelo i segugi delle Fiamme Gialle, diretti dal colonnello Andrea Fiduci e dal maggiore Andrea De Gennaro, hanno effettuato quattro arresti a Massa, a Carrara e a Pisa: in manette sono finiti gli albanesi Ardian Xhindoli di 35 anni e Andrea Vasa di 26 anni, il dominicano Francisco José Castello Tapia di 36 anni (ritenuti membri del gruppo di narcotrafficanti) e una donna, Hane Sufaj di 36 anni, detentrice del chilo di coca che a fine gennaio venne sequestrato a un corriere ad Arcola. Nella casa di Xhindoli sono stati sequestrati 600 grammi di cocaina, 8mila euro in contanti, orologi griffati e altri oggetti preziosi.

Due considerazioni: Vasaj Andrea, residente a Massa e suo fratello Nevian sono ritenuti i terminali italiani del clan albanese che aveva deciso di “saltare“ la ndrangheta (che ha quasi il monopolio del traffico mondiale di cocaina) rivolgendosi direttamente ai narcos. Entrambi abitavano e “lavoravano“ nella nostra provincia. E la pistola che doveva essere usata per minacciare e forse (ma è solo una delle ipotesi possibili) uccidere il sequestrato era nelle loro mani, nascosta a Carrara. In più nelle loro mani sarebbe passata una quantità non indifferente di “coca“.