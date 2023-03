Stroncata dalla malattia a 21 anni "Addio Sara, hai lottato per la vita"

Una tragedia ha colpito il Comune di Fivizzano. Questa è una di quelle notizie che non si vorrebbero mai dare: una ragazza di soli 21 anni, Sara Romei, residente da qualche anno a Gragnola, ma originaria della Garfagnana, se ne è volata in cielo, dopo una lunga battaglia contro il male incurabile che la insidiava da tempo.

Si sono infatti svolti ieri, nel pomeriggio intorno alle 16, nella chiesa parrocchiale di Verrucolette in Garfagnana, dove il feretro è giunto dal Nuovo Ospedale Apuano di Massa, i funerali della sfortunata giovane.

Quando si è velocemente sparsa la notizia, in tutta la Valle del Lucido è calata un’atmosfera di grande e profonda tristezza. "Sara, era da pochi anni che si era trasferita e viveva con la famiglia a Gragnola, in località Novello – raccontano commossi gli abitanti – La conoscevamo poco in quanto, poverina, era sempre a lottare per sopravvivere, recandosi ora in questo ora in quell’altro ospedale. E’ stato veramente ammirevole il suo attaccamento alla vita ed è un enorme dispiacere per noi tutti averla vista andare via, a soli 21 anni".

Tutto il paese si stringe ai suoi familiaridella sfortunata giovane. Sara, lascia la mamma, il babbo, il fratello, la nonna, gli zii e altri numerosi parenti. Ai familiari giungano le più sentite condoglianze anche da parte della nostra redazione.

R.O.