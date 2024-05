Strisce rosse sul viale Roma: "Piste ciclabili o opere d’arte?"

Non mancano le proteste dei cittadini anche per quanto riguarda i lavori sul viale Roma. "Piste ciclabili o opere d’arte?". Lo chiede ironicamente Roberto Fazzi in merito alla pitturazione in rosso di alcuni tratti del viale Roma destinati a piste ciclabili. "E’ incredibile – afferma – come le pubbliche amministrazioni, tutte, prima di spendere denaro pubblico non sentano il dovere di ascoltare i loro cittadini, che evidentemente considerano sudditi, e che invece potrebbero dare loro buoni consigli basati anche sul semplice buonsenso. Ad esempio lungo il viale Roma hanno pitturato di rosso alcuni tratti di strada (spero non proseguano) che sono stati delimitati con pericolosi e inutili cordoli sormontati da birilli in plastica che, notoriamente, resteranno in piedi pochi giorni. Mi è venuto il dubbio che si tratti di piste ciclabili sulle quali i ciclisti, specialmente quando, come spesso capita, sono in gruppo, dovrebbero immettersi, dopo essersi accodati, senza che esista un apposito spazio, per entrare in fila indiana e dopo aver accertato che nessun ciclista provenga dalla direzione opposta perché la larghezza della striscia rossa non consente un transito in contemporanea. Se così è suggerisco l’installazione di apposito impianto semaforico per consentire il transito in sicurezza per chi si mette e per chi esce dalla striscia rossa. Il mio timore è che, pur di eliminare altri stalli per parcheggiare autovetture (a Massa ci sono posti auto in abbondanza) e per evitare all’inconveniente di installare i semafori facciano altre strisce rosse sul lato opposto del viale Roma".

"Ironia a parte – afferma ancora Fazzi – sperando che non si continui a buttar via altri soldi pitturando di rosso altri tratti del viale Roma, resta il disappunto per non aver utilizzato quei soldi per interventi veramente necessari sulle nostre strade. Naturalmente se non sono piste ciclabili ma opere d‘arte, mi scuso per l’ignoranza".