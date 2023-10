"Strisce pedonali ormai invisibili"

Mancano le strisce pedonali a Villafranca. Basta percorrere la strada statale per vederlo di persona, molti degli attraversamenti perdonali sono poco visibili, scoloriti: dovrebbero essere ridisegnate. A fare la segnalazione la minoranza consiliare, in particolare Mario Guastalli, che ha raccolto molte lamentele. "Le strisce pedonali sul territorio comunale - afferma - sono in pessime condizioni. Quasi invisibili quelle in località San Bernardino, davanti alla caserma dei carabinieri, nel centro storico, davanti a Palazzo Baracchini. Stesso problema davanti al municipio, alla banca, in corrispondenza del semaforo, davanti al tabaccaio e al supermercato". In verità si sono verificati anche alcuni incidenti in passato, sulla statale, in corrispondenza degli attraversamenti pedonali. Senza dimenticare che la sera è ancora più difficile vedere i pedoni che attraversano. "Il rifacimento delle strisce - aggiunge - è di competenza comunale. E proprio sul territorio si dovrebbero investire i proventi dell’autovelox, per interventi legati alla sicurezza stradale".