"Striplife": Un Documentario sulla Guerra in Palestina

Uomini e donne che resistono, capaci di tenerezza e sorrisi, determinati a non soccombere a condizioni di vita che appaiono impossibili. Sono i protagonisti di “Striplife”, un documentario "non su Gaza, bensì con Gaza", come lo definiscono gli autori. Un racconto in grado di restituire senza filtri le reali condizioni di vita quotidiana nella Striscia. Domani alle 21 verrà proiettato a Filattiera, al Centro didattico Tiziano Mannoni (nei pressi della Pieve di Sorano), nell’ambito di una serata dedicata alla guerra in corso in Palestina. Il film documentario sarà presentato dal regista Nicola Grignani, che ha curato la realizzazione dell’opera assieme ad Andrea Zambelli e Valeria Testagrossa. Dopo la proiezione interventi di Pietro Leoncini e Adriana Riccardi. Seguirà un dibattito moderato dal Cantiere per la pace della Lunigiana. "Aumentano ogni giorno le guerre ma chi si impegna nella soluzione diplomatica dei conflitti? - dicono gli attivisti - Nessuno sceglie soluzioni solidali, e la competizione del potere e della ricchezza fa vincere i più forti".