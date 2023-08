Strazio per Anusca Borgioli Morta in auto per un infarto

di Patrik Pucciarelli

L’hanno vista dei passanti, seduta al posto del guidatore, accasciata sul volante. Erano le 20.30 di domenica sera quando il dramma si è consumato nel parcheggio di Fossa Maestra in fondo al viale Colombo a Marina di Carrara. L’auto era parcheggiata in uno stallo di sosta, la radio accesa, la chiave nel quadro girata, l’aria che usciva dalle bocchette e la portiera del conducente aperta. Sul sedile di guida c’è Anusca Borgioli, 61enne di Carrara, aveva ancora tracce di sabbia sulle gambe dopo una giornata di mare, il corpo rivolto in avanti, priva di sensi. L’hanno vista dei bagnanti appena usciti da uno stabilimento balneare: hanno notato l’auto con i fari accesi e la portiera aperta, la figura stranamente immobile. Si sono diretti verso di lei, hanno provato a chiamarla senza ricevere risposta: la donna non dava segni di vita. Hanno subito allertato i soccorsi. La situazione è apparsa subito critica: non si sa da quanto Anusca Borgioli fosse in auto senza sensi. Sono arrivate dopo poco l’ambulanza della pubblica assistenza e l’automedica. I sanitari hanno cercato di rianimala, poi la corsa a sirene spiegate verso l’ospedale di Massa ma ogni sforzo per salvare la vita della 61enne è stato vano: la donna va in arresto cardiaco durante il tragitto verso il pronto soccorso e il medico ha dovuto constatare il decesso. Sul luogo dove è stata trovata la donna anche gli agenti di polizia per effettuare i rilievi e comunicare alla famiglia la tragica notizia.

Un fine settimana come tanti, la solita routine domenicale, dove si parte la mattina per raggiungere la spiaggia, poi la tappa sotto l’ombrellone e qualche ora in battigia. Verso sera ci si prepara per tornare a casa. Così fa la donna, dopo aver preso le sue cose, lascia il bagno ’Lunezia’ che frequenta da sempre per poi salire in macchina. Apre la portiera, la lascia spalancata poi di siede al posto di guida. La macchina è stata tutto il giorno sotto al sole dentro l’abitacolo c’è molto caldo. Gira la chiave nel quadro, si accende l’aria insieme alla radio, l’obiettivo è quello di arieggiare l’ambiente. Si mette in posizione con i piedi sui pedali e mentre sta per chiudere la porta sopraggiunge l’infarto. Morte naturale quindi, ma a questo punto le autorità partono alla ricerca delle cause. Sembra che da tempo lamentasse dolori ma non è escluso che il caldo di questi giorni possa avere influito sul malore che l’ha uccisa. Per chiarire le cause la salma è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria che ha disposto un esame autoptico.

Anusca Borgioli era molto conosciuta a Carrara. Lascia le due figlie Arianna di 37 anni e Micol di 22, e due nipoti piccoli. La sorella Serena è la titolare del cafè ’La Borsa’ di via Roma. Una vita passata come commessa, quella della 61enne, in un negozio di abbigliamento dove la ricordano in tanti. Ultimamente aveva cambiato lavoro ed era andata alle dipendenze di una cooperativa di pulizie.