Calci e pugni ai carabinieri, arrestato

Villafranca in Lunigiana, 19 gennaio 2024 – Un fatto particolare è avvenuto durante la notte di domenica 14 gennaio: i carabinieri di Pontremoli hanno ricevuto una richiesta d’intervento da parte di un cittadino di Villafranca in Lunigiana (Massa-Carrara), che segnalava la presenza di uno straniero all’interno della propria abitazione. Una volta recatisi sul posto, i militari hanno potuto constatare che lo straniero era in evidente stato di alterazione causato dall’ al col. Alla richiesta di esibire un documento d’identità, ha iniziato ad inveire contro i carabinieri minacciandoli, poi li ha colpiti con calci e pugni, costringendo i militari ad imporsi con la forza al fine di immobilizzarlo, riuscendovi dopo una breve ma violenta colluttazione. L’uomo, identificato poi in un 35enne di nazionalità marocchina che aveva già diversi precedenti, è stato dichiarato in arresto per minaccia, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.