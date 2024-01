Stragi naziste L’appello: "Si risarciscano le vittime"

Il Consiglio regionale approva ad unanimità: "Il Governo dia il via libera ai risarcimenti per le stragi nazifasciste". Nell’ottobre dello scorso anno era stato Giacomo Bugliani, consigliere regionale Pd e presidente della commissione Affari Costituzionali il primo firmatario di una mozione al Consiglio della regione Toscana, presentata al fine di spronare l’attuale Governo in carica a mettere in attuazione il decreto legge Draghi del 2022 relativo al Fondo Ristoro per le Vittime del Terzo Reich. Vicenda che riguarda anche la nostra Lunigiana e le sue vittime.

Una vicenda che ha origini nel 1961 quando, a seguito di un trattato fra Italia e Germania Ovest , quest’ultima versò al nostro Paese l’iperbolica somma per quell’epoca di 40milioni di marchi tedeschi.

Un fiume di denaro che doveva mettere una pietra tombale su qualsiasi pretesa risarcitoria da parte italiana per i danni provocati dai tedeschi nella seconda guerra mondiale. Un fatto di cui, l’opinione pubblica nazionale, è sempre stata tenuta all’oscuro. Del resto, nel 1961, era ormai da tempo che i governanti del dopoguerra, in un’ottica di politica dei ’Blocchi contrapposti’ avevano preso la decisione di occultare i fascicoli relativi alle centinaia di stragi commesse a danno della popolazione civile, nel famoso ’Armadio della vergogna’, scoperto solo nel 1994 durante il ’caso Piebke’. A seguito della venuta alla luce di tutte queste prove insabbiate, relative ad eccidi di migliaia di civili , negli anni Duemila si erano riaperti i processi nei confronti di militari germanici ancora in vita ritenuti responsabili di quei crimini.

La magistratura militare aveva condannato all’ergastolo numerosi ex ufficiali e sottufficiali delle SS, obbligandoli in solido con la Repubblica Federale a risarcire superstiti e familiari delle vittime. Ma la Germania si era opposta, ricordando all’Italia di aver già provveduto a saldare i danni nel 1961. A tanti anni anni di distanza, nel 2022, il Governo Draghi prese la decisione politica di pagare, in luogo della Repubblica Federale, stanziando 50milioni di euro, successivamente portati agli attuali 61milioni.

Ma l’attuale Governo di centro-destra pare non abbia alcuna intenzione di mantenere gli impegni presi dal Governo precedente ed il Mef sta respingendo, con alcune motivazioni, le richieste risarcitorie degli aventi diritto. La protesta, sta montando a livello nazionale e proprio l’altra mattina il Consiglio regionale, ha approvato all’unanimità la ’mozione Bugliani’, chiedendo al Governo "di rendere effettiva la misura risarcitoria istituita dal Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime dei crimini del Terzo Reich e di prorogare i termini per l’avvio delle azioni giudiziarie".

In Toscana, le stragi nazifasciste hanno segnato un pezzo di storia indelebile. Il voto unanime di oggi del Consiglio Regionale a sostegno della mozione che chiede di rendere effettivi i risarcimenti ai parenti delle vittime del nazifascismo è un risultato importante. "Un passaggio che conferma la volontà della Toscana - afferma Giacomo Bugliani - di fare giustizia su una delle pagine più buie, ignobili e sofferte della nostra storia, al di là delle appartenenze politiche. Portiamo avanti un impegno per sancire un passaggio di giustizia da troppo tempo inatteso verso i familiari ed i superstiti dell’efferatezza dell’orrore nazifascista"

Roberto Oligeri