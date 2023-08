Strage nazifascista a Vinca Domani le celebrazioni

Il piano d’attacco nei confronti della popolazione di Vinca fu elaborato dal maggiore delle SS Walter Reder: riteneva che nell’omonima vallata, nel paese, vi fosse il quartier generale della Divisione partigiana Lunense e a proseguo della strage di San Terenzo di 5 giorni prima, decise di far terra bruciata in ogni villaggio sulle pendici delle Apuane. I paesi di Viano, Vezzanello, Lorano, Terma, Gallogna, Corsano, Marciaso, Pulica, Monzone, Cecina, Vinca, Equi, Campiglione, Posterla, Maglietola, Colla vennero ridotti a un ammasso di rovine. Anche il borgo di Gragnola fu seriamente danneggiato. La sorte peggiore toccò al borgo di Vinca. La strage durò dal 24 al 27 agosto e fece 174 vittime civili: la maggior parte donne, vecchi e bambini. "L’eccidio di Vinca ha qualcosa di diabolico. Gli assassini entravano nelle case, in ogni angolo: quanti ne trovavano, tanti ne uccidevano - scriveva Padre Lino Delle Piane del Convento di Soliera - il giorno 28 mi è stato possibile recarmi a Vinca: i superstiti erano ancora terrorizzati. In ogni rumore, in ogni persona che vedevano ravvisavano i soldati tedeschi". Domani è il 79° anniversario dell’eccidio. Alle 9 a Gragnola deposizione di corona al monumento ai caduti; alle 9.50 ritrovo in piazza a Vinca con sindaco e autorità; alle 10 messa al cimitero e deposizione di corona alle vittime; alle 11: orazione ufficiale di Antonio Mazzeo presidente del consiglio regionale; alle 11.30 visita al monumento del Mandrione e deposizione di corona alle vittime.

Roberto Oligeri