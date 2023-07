Strade, progetti milionari Gli sforzi della Provincia

LUNIGIANA

È pronta e piccata la replica del presidente della provincia, Gianni Lorenzetti, al consigliere comunale di Podenzana, Franco Brasili. che puntava l’indice sull’incuria delle strade e le sue ricadute negative per il turismo locale. Responsabilità da imputare alla Provincia secondo Brasili, delle scelte in materia di viabilità. Partendo da una premessa sulla contrazione di risorse legata alla riforma Delrio, che dal 2014 ha declassato le province ad enti di secondo livello, Lorenzetti respinge punto per punto ogni accusa. Parte sottolineando una disponibilità di bilancio sulla spesa corrente, tolte le spese incomprimibili, di 180 mila euro per la manutenzione ordinaria di scuole (130 mila) e strade (50 mila per oltre 600 chilometri di strade).

"Nonostante questo – spiega Lorenzetti – abbiamo attivato un piano sfalci da 288 mila euro, che da giugno sta interessando tutte le strade provinciali, compresa la Sp 20 cui fa riferimento Brasili, con un cronoprogramma che purtroppo non consente più, per le risorse disponibili, un doppio intervento come avveniva in anni passati". Malgrado le difficoltà finanziarie, Lorenzetti assicura il massimo sforzo, assieme alle altre province e all’Unione delle province: "Grazie al confronto nel tempo con i vari governi, abbiamo ottenuto finanziamenti per svariati milioni di euro per investimenti sulla manutenzione straordinaria di viabilità e ponti, spalmati in una serie di piani pluriennali dal 2018 al 2033 che, a differenza del nulla che ho trovato quando mi sono insediato nel 2016, saranno nelle disponibilità di chi mi succederà. Finanziamenti che abbiamo ottenuto con il grande lavoro del Settore Tecnico, nonostante le risorse scarse di personale".

Il territorio lunigianese, ribatte Lorenzetti, non è lasciato in coda come sostiene Brasili. "Su un piano investimenti riguardante la viabilità provinciale da 14 milioni – precisa il presidente della Provincia – circa 12 milioni 500 interessano la sola Lunigiana". Infine, con riferimento alla Sp 20 che porta a Montedivalli: "Voglio ricordare a Brasili il finanziamento di 230 mila euro a disposizione per la frana di Sant’Andrea, per cui esiste già una determina a contrattare e quindi non resta che avviare la gara e assegnare i lavori, mentre per il ponte da lui citato sulla SP 20 siamo in fase di chiusura gara per l’affidamento dei lavori per un importo di circa 250 mila euro".

Michela Carlotti