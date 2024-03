Strade, i lavori urgenti: "Per evitare l’isolamento"

Un’ondata di reclami che il vice segretario provinciale della Lega, Luisito Caldi, intende sottoporre alle istituzioni, relativi alla condizione delle strade in Lunigiana e in particolare del Comune di Mulazzo. "La strada di Lusuolo è stata colpita nei mesi scorsi da un importante cedimento franoso e da allora la percorrenza resta a senso unico alternato". In questo caso a preoccupare Caldi è soprattutto la posizione della frana, in prossimità di una curva. "E’ una situazione pericolosa tanto più a fronte dei tempi lunghi di intervento che si registrano in altri casi". Il vicesegretario si riferisce a due danneggiamenti stradali ultra decennali e che attendono ancora di essere sanati: "Abito in questo Comune dal 2012. Al mio arrivo ho trovato la stessa situazione di dissesto lungo il tratto da Canossa alla Pieve e in quello da Rivazzo alla Pieve: vistosi cedimenti che dall’alluvione del 2011 non sono mai stati sistemati". C’è poi la questione della Strada provinciale 69 dei Casoni, al confine tra Lunigiana e Liguria. Grazie a un contributo regionale, anni addietro era stato realizzato un intervento che aveva consentito di ripristinare la viabilità nel tratto sino alle frazioni del Cerro. Si attende ancora, però, la realizzazione dei lotti successivi per portare a termine i lavori. "Il sindaco Novoa parla di un progetto corposo di milioni di euro: vanno reperiti i finanziamenti perché – spiega Caldi – si tratta di arterie di collegamento fondamentali per evitare l’isolamento delle comunità".

Caldi annuncia di aver programmato l’incontro dell’europarlamentare Susanna Ceccardi e dell’onorevole Andrea Barabotti con il sindaco di Mulazzo, Claudio Novoa, per aiutare l’amministrazione mulazzese nella ricerca di soluzioni. E per tenere alta l’attenzione su queste criticità, il vicesegretario del carroccio ha anche organizzato un pranzo sociale domani a Pieve di Castevoli a cui parteciperanno Ceccardi e Barabotti con una trentina di sostenitori e simpatizzanti. Intanto Caldi riferisce di un deludente incontro avuto con il presidente della Provincia, Gianni Lorenzetti: "Una settimana fa ho avuto occasione di incontrarlo a un evento. Gli ho fatto presente la situazione e l’urgenza di intervenire ma mi ha risposto che lui non può essere edotto su tutte le criticità degli oltre 700 chilometri quadrati di superficie che compongono la Lunigiana". E aggiunge: "Certamente è cosa buona l’asfaltatura disposta negli anni scorsi dalla Provincia nel tratto stradale da Lusuolo a Canossa. Ma è necessario proseguire con gli interventi in Lunigiana che non può ricevere sempre trattamenti di serie B".

Michela Carlotti