Strade contigue ma lavori differenti. Massa Futura protesta

"Esistono strade di serie A e strade di serie B, così come i marciapiedi". Lo sostiene, in riferimento al viale Roma, dove è in corso la costruzione della rotatoria tra via Marchetti e via Fantoni, l’ex consigliere comunale, presidente dell’associazione Massa Futura, Antonio Cofrancesco. "Diversi cittadini –afferma – ci hanno chiamato perchè non riescono a capire come mai, visto che le due strade confluiscono sulla stessa rotatoria, da una parte (via Marchetti) sono stati costruiti marciapiedi nuovi con aiuole e piantumazione di alberature e dall’altra (via Fantoni) il marciapiede è stato asfaltato fin dove terminerà la rotatoria mentre l’altro pezzo che porta agli uffici del Giudice di pace è disconnesso in più punti (nella foto). Perchè questa disparità? Occorre intervenire e sistemare"