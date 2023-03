Strada pericolosa: via ai lavori di consolidamento

Da tempo, il fronte della collina su cui insiste la strada per la borgata di Aiola, nella Valle del Lucido, aveva un cedimento che rischiava di far precipitare una parte importante della sede stradale, isolando di conseguenza l’abitato. "Si è pertanto dato il via a lavori di consolidamento del tratto di viabilità comunale di accesso alla frazione di Aiola mediante opere di consolidamento idreogeologico - afferma Gianluigi Giannetti, il sindaco di Fivizzano - grazie ad un intervento per un importo di 398mila euro finanziato a seguito d’inserimento, da parte del Comune di Fivizzano, nel ’Documento operativo per la difesa del suolo’ ed individuato per la sua realizzazione dalla Regione Toscana". "Un intervento imponente con cui verrà effettuata una palificazione- spiega il vicesindaco Giovanni Poleschi - che, raggiungendo la roccia, stabilizzerà il fronte e metterà in sicurezza la strada. Abbiamo avuto 276.000 euro finanziati dalla Regione, tramite il Dods e 120.000 euro provengono invece da risorse comunali".

Roberto Oligeri