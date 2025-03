"Strada a Codupino: buche troppo pericolose"

Una strada pericolosa via Aurelia Ovest, e in particolare il tratto di Codupino. La segnalazione, a Comune e Provincia, è arrivata dal Polo Progressista e di Sinistra che ha chiesto ai due enti di attivarsi "per quanto di loro competenza ben consapevole che i tagli del Governo Meloni colpiscono anche la manutenzione stradale", sottolinea la consigliera Bennati. "La condizione della strada è tale che bisognerebbe valutarne la chiusura o la riduzione della carreggiata, in quel tratto, fino a che il proprietario della strada non provveda ad asfaltarla completamente".

Per il Polo "la manutenzione quotidiana della strada principale della città non interessa minimamente ad Anas e al Comune di Massa" ma "il solo pensiero sembra essere quello di realizzare una inutile opera mentre tutto il tratto massese, non solo a Codupino, è cosparso di buche".