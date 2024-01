Storie di uomini e Vespe nel libro di Paola Scarsi

La Vespa fa parte della storia del nostro Paese e di quella personale di molte persone. Ecco perché gli Amici di San Caprasio e il Vespa club di Aulla organizzano la presentazione del libro ‘La prima Vespa non si scorda mai’, scritto da Paola Scarsi, giornalista, fotografa, motociclista, che si svolgerà domani sera alle 21 al teatrino di San Caprasio ad Aulla. Il libro raccoglie tante e diverse storie di vita vissuta con la Vespa, tutte coinvolgenti e emozionanti. A parlare sono viaggiatori, collezionisti, artisti, piloti, scrittori, attori: c’è chi in Vespa è andato a Capo Nord a chi ci ha fatto il giro del mondo, chi l’ha usata come soggetto artistico e chi le ha dedicato una canzone. Con l’autrice Paola Scarsi ci sarà un ospite un po’ speciale, Andrea Delsoldato, uno dei protagonisti del libro. Il giovane, originario di Scorcetoli, è andato fino al Bangladesh in Vespa per conoscere la bimba adottata a distanza.