Storie di sport al femminile. Campionesse ospiti di Fidapa

La Fidapa organizza il convegno ’Sport, evoluzione al femminile’ oggi alle 17 alle Stanze del Teatro della Rosa di Pontremoli. L’evento si concentrerà sull’ispirazione e l’empowerment delle donne attraverso lo sport. Ci saranno illustri ospiti, atlete che hanno fatto la storia e una nuova prospettiva sulla collaborazione tra uomini e donne nello sport. Saranno ospiti Chiara Ferdani (campionessa Italiana di atletica), Francesca Mari (ex pallavolista e campionessa italiana), Simona Righetti (navigatrice di rally), Sofia Fioravanti (ciclista juniores). Modera il dibattito la giornalista Manuela Ribolla. Ci sarà l’opportunità di conoscere storie di successo, scoprire le sfide superate e apprezzare il potere trasformativo dello sport nella vita delle donne. La parola e campionesse come Chiara Ferdani, nata e cresciuta a Pontremoli.

"Ho iniziato a praticare atletica leggera sin dagli 8 anni, specializzandomi nel mezzofondo, con gare spesso negli 800 e 1500 metri - racconta - Durante il mio percorso agonistico, ho conquistato 9 titoli italiani nelle categorie giovanili, sono stata 8 volte vicecampionessa e due volte a podio terza classificata". In carriera ha avuto l’opportunità di indossare la maglia azzurra in 7 competizioni internazionali, tra cui campionati europei U20, mondiali U20 e giochi olimpici giovanili. Sebbene abbia dovuto interrompere l’agonismo per impegni universitari e lavorativi, l’amore per l’atletica l’ha portata a diventare istruttrice all’Asd Polisportiva Pontremolese dal 2018. Segue con passione ragazzi e ragazze dai 6 ai 18 anni, trasmettendo la tecnica e soprattutto l’inclinazione per sport e disciplina. Recentemente ha conseguito la laurea triennale in Scienze motorie, sport e salute all’Università di Parma e poi la magistrale in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate, nella stessa università. Ora si dedica alla promozione dell’attività motoria tra i giovani, partecipando come tutor al progetto ’Scuola Attiva Kids’ nelle primarie di Pontremoli, Zeri, Villafranca L. e Bagnone, concentrandosi sull’apprendimento delle capacità motorie di base e su attività propedeutiche a vari sport.

Natalino Benacci