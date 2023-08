Storie di lockdown a Marina di Massa: Il libro di Camilla a Villa Cuturi

Ha 10 anni e scrive un libro di racconti durante il lockdown. Mercoledì alle 21 lo presenterà a Marina di Massa all’interno di Villa Cuturi insieme al giornalista de La Nazione Patrik Pucciarelli. Lei è Camilla Luce Confalonieri (nella foto), vive a Milano e ha una grande passione: la scrittura. I giorni di pandemia sono stati l’apice dell’uso del web: una situazione difficile, che ognuno ha affrontato a modo suo: Camilla ha dato sfogo alla sua immaginazione. Nascono così tre racconti, raccolti nel libro ‘Vera fantasia’ (Albatros). Storie di fantasia dove da sfondo i temi dell’importanza degli affetti della famiglia e la qualità dell’uso del tempo, in un mondo digitalizzato dove i passatempi rischiano di essere sempre meno stimolanti. Infine la scrittura, dolce compagna di vita di Camilla, che lei utilizza per avvicinarsi ai suoi coetanei e dare loro i mezzi per affrontare le difficoltà quotidiane. Pandemia come teatro di sperimentazione per passare da una situazione di difficoltà a uno studio dove la passione si affina, cambia e diventa mezzo per diffondere il proprio pensiero. Non solo le parole ma anche le illustrazioni sono della giovane.

"L’opportunità più grande che vorremmo cogliere - racconta la mamma di Camilla, Chiara Arcesi - è quella di diffondere tra i giovani e le loro famiglie, il messaggio di trascorrere tempo di qualità, coltivando passatempi intelligenti anche se controcorrente rispetto agli stereotipi che oggi si trovano a vivere. Come mamma di tre figlie da sempre rivolgo l’attenzione all’educazione dei giovani, è di fondamentale importanza. Un passo di retromarcia credo sia d’obbligo per i nostri ragazzi, il libro è lo spunto per iniziare".