Storie di Inters-Azioni al cinema Splendor

Un film che parla di sorellanza senza essere pessimista o catastrofista, che parla di donne palestinesi e della loro realtà. E’ il lungometraggio “Bar Bahar” (In Between), del 2016, tradotto in italiano “Libere, disobbedienti e innamorate”. Verrà proiettato stasera alle 21 al cinema Splendor, terza tappa della rassegna transfemminista Inters-Azioni, proposta dal nodo territoriale di “Non Una di Meno”. "La regista Maysaloun Hamoud – spiegano le organizzatrici – . si é concentrata sulla storia di tre ragazze palestinesi che vivono in Israele, molto diverse tra loro ma che insieme trovano il coraggio di compiere le loro scelte e condurre le loro vite, nonostante le discriminazioni e limitazioni che l’essere donne palestinesi in Israele comporta. Pensiamo che le intersezioni di queste oppressioni siano visibili pure a chi non conosce la situazione dei territori palestinesi occupati. La discriminazione subita come cittadiniə israelianiə di serie b è palesata anche nel film".

La rassegna, in collaborazione con il Cinema Splendor, ha cercato di individuare produzioni "in cui le varie tematiche non fossero divisive perché le interconnessioni dei sistemi di oppressione sulle donne e le persone LGBTQIA+ agiscono sui nostri corpi sotto varie forme, partendo dal patriarcato, che ci obbliga in compartimenti stagni fin dalla più tenera età". E, per chi è in difficoltà economica, le organizzatrici hanno previsti alcuni “biglietti sospesi”. Tutti i film sono proiettati con i sottotitoli per consentire la fruibilità anche alle persone sorde. Il prossimo appuntamento è fissato per il 18 maggio.