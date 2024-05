Storia L’indagine di De Paolis a Villa Schiff

Una storia che va indietro nel tempo per raccontare temi sempre attuali. Domani alle 17 a Villa Schiff a Montignoso sarà presente il Procuratore Generale Militare presso la Corte di Appello di Roma, Marco De Paolis per presentare il suo ultimo libro “Caccia ai nazisti“.

L’autore racconterà come, nonostante fossero trascorsi circa 60 anni, sia riuscito a riaprire molti dei fascicoli provenienti dal cosiddetto “armadio della vergogna“, svolgere le indagini, portare alla sbarra molti responsabili di eccidi (un capitolo del libro riguarda, in particolare, la strage di Sant’Anna di Stazzema) e farli condannare. L’iniziativa ha il patrocinio del Comune di Montignoso, della Provincia di Massa Carrara ed è organizzata anche con la collaborazione dell’ Anpi, sezione di Montignoso. A dialogare con l’autore sarà Giulio Bartolini, professore ordinario di diritto internazionale all’Università degli Studi di Roma Tre. Marco De Paolis, magistrato militare, ha raccontato gli interrogatori ai nazisti: ha comminato 57 ergastoli per gli eccidi praticati durante il periodo 1943-1945. Il 64enne procuratore generale militare presso la Corte Militare di Appello di Roma, ha narrato la sua storia nel saggio autobiografico “Caccia ai nazisti“: ha istruito più di cinquecento procedimenti penali per crimini di guerra che hanno causato la morte di 6.961 persone, ottenuto il rinvio a giudizio per settantanove nazisti, fatto celebrare diciassette processi contro i responsabili di 2.601 omicidi che hanno portato, in primo grado, a cinquantasette condanne all’ergastolo. Tutto ebbe inizio nel 1994 quando scoprì il cosiddetto “armadio della vergogna“ a margine delle indagini per il processo a Erich Priebke per la strage delle Fosse Ardeatine, in uno scantinato di Palazzo Cesi a Roma: 695 fascicoli archiviati nel 1960 dal procuratore militare generale Enrico Santacroce, che riguardavano le stragi dei nazifascisti contro la popolazione italiana e i prigionieri di guerra italiani tra l’8 settembre 1943 e la primavera del 1945. Recentemente De Paolis è stato ospite anche di Rai1. L’ingresso è gratuito.