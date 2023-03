“Storia e musica del XX secolo“ Spettacolo organizzato dai residenti

L’associazione Mamme di Fivizzano, attiva dal 2008, in collaborazione con il professor Federico Gavarini e la cantante Matilde Dominici, nei giorni scorsi si è riunita per parlare del progetto ‘Storia e Musica del XX secolo’ pre visto in piazza Medicea il 22 luglio. Si tratta di uno spettacolo dove eventi storici, canzoni, balli saranno il fulcro dei vari decenni, rappresentati dagli abitanti delle varie frazioni fivizzanesi. "L’idea – spiega Maria Trivelli, dirigente del sodalizio – è stata apprezzata dai soci presenti, dai ragazzi e ragazze che si esibiranno con canzoni e balli, nonché dagli insegnanti delle scuole di danza: Happy Dance di Monzone e Lunidanza di Fivizzano". E ringrazia gli insegnanti che, nonostante il freddo, hanno partecipato alla riunione, e tutti i presenti, indispensabili per la realizzazione del progetto. Verranno organizzati ora incontri nelle varie frazioni fivizzanesi per spiegare la dinamica dell’evento.