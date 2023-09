Storia di Nik: L'inganno delle vincite al gioco d'azzardo a Carrara

“Avvinti e vincitori. storia di Nik” è il romanzo di Giovanni Endrizzi che verrà presentato domani, alle 18,30,nella sede dell’associazione Qulture in via Santa Maria 13c a Carrara. Il romanzo, vincitore del Premio internazionale Città di Castrovillari 2023, attraverso le parole di un vecchio pescatore racconta la storia di Nik, un bambino nato da una famiglia modesta, con gli occhi sorridenti e innamorato del mondo. Crescendo, si ritroverà a essere un giovane solo, alla guida della sua vita, senza patente e con un disperato bisogno di raggiungersi, situazione che lo porterà a illudersi che “giocare” d’azzardo sia la strada che conduce alla risoluzione dei problemi. Nik dovrà toccare il fondo per comprendere la sostanza di cui sono fatte le vittorie, quelle vere, e l’inganno che si cela dietro le vincite, quelle false ed effimere. E sarà allora che finalmente riuscirà a scegliere il percorso della propria vita. Un libro che contiene un invito ai giovani, e a chi vive insieme a loro, a esplorare il mondo delle possibilità, i momenti cruciali della vita in cui, nel presente, prende forma il futuro.

Giovanni Endrizzi, veneto, è un educatore professionale nel campo delle dipendenze patologiche, in particolare per quanto riguarda il gioco d’azzardo patologico. È stato Senatore dal 2013 al 2022 e in tale veste è stato membro di due Commissioni parlamentari di inchiesta: sul gioco illegale e sulle disfunzioni del gioco pubblico e sul fenomeno delle mafie e delle altre associazioni criminali, anche straniere. Con l’autore dialogherà Andrea Quartini, membro della Camera dei Deputati. Quartini, medico che ha operato nell’ambito delle farmacotossicodipendenze, è autore di un centinaio di pubblicazioni e di libri; cultore della filosofia buddista, lavora per la solidarietà, l’inclusione e la cooperazione. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.