Storia dell’arte nei segni del marmo Un viaggio tra le geometrie di luce

Uno sguardo al passato per leggere il futuro. Domani alle 18 alle 18 all’ex ospedale San Giacomo a Carrara, lo storico e scrittore Costantino Paolicchi presenta il libro fotografico “Rupestre – I segni del marmo”, edito da Open One Edizioni Pietrasanta, insieme all’autore Andrea Bartolucci (nella foto). L’evento, inserito nel calendario della rassegna “L’Arte di guardare l’Arte-conoscere il passato, interpretare la contemporaneità” e organizzato dal Circolo Spazio Alber1ca, ha lo scopo di avvicinare il pubblico al mondo della fotografia attraverso lo sguardo di un fotografo professionista da anni impegnato in una ricerca artistica che, attraverso l’attenta osservazione del paesaggio e della natura, arriva a scatti carichi di suggestione, in un percorso di sperimentazione sensoriale in continua evoluzione.

L’incontro infatti proseguirà con una lezione dell’artista sulla composizione fotografica e una conversazione che coinvolgerà anche il pubblico presente. Bartolucci attraverso le geometrie più intime del marmo e della luce, ci svela la bellezza senza tempo della pietra e dei luoghi a essa deputati, nell’ambiente unico delle Alpi Apuane, dove il paesaggio del marmo si completa con l’orizzonte del mare. L’autore paragona idealmente i luoghi apuani del marmo di oggi alle grotte di Altamira e Lascaux di ieri... I siti da cui iniziò il cammino dell’arte e dell’evoluzione umana e i luoghi da dove è iniziato il cammino della grande bellezza del nostro Paese, dove il marmo ha costituito il valore aggiunto per quel museo a cielo aperto che il mondo conosce. Bartolucci parlando del suo lavoro afferma: "La mia personale ricerca fotografica vuole essere una lettura del paesaggio originale e visionaria, concentrata sugli elementi essenziali della scena, dove non appare quasi mai la figura umana. Le immagini che catturo sono percezioni ottico-emotive che prescindono dal valore intrinseco del soggetto e concentrano la loro essenza nella ricerca del potenziale estetico, nel gioco luce-ombra e negli effetti grafici. Un processo visivo sintetico, apparentemente semplice. Una semplicità formale e una sintesi compositiva essenziale, che accolga armonia, movimento, ambiguità e contrasto".