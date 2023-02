Storia della “Segnatrice“ che si infiltrò tra i tedeschi per sabotarli

Domenica il nuovo appuntamento con il ciclo di incontri “Festival del romanzo storico Off“, alle 16.30, con l’autrice Elena Magnani. L’evento sarà nella sala del Museo Ugo Guidi 2, dove sarà presentato il romanzo di Elena Magnani “La Segnatrice” per Giunti Editore. A dialogare con l’autrice sarà la scrittrice Simona Bertocchi. Un romanzo potente, che ci trasporta nel periodo più buio e allo stesso tempo più luminoso della nostra storia: la Resistenza, che fa da sfondo a vicende ricche di fascino ed emozione e a un intreccio di sentimenti contrastanti. "Si può amare un nazista quando lotti per liberare il tuo Paese? Un affresco ricchissimo, una storia che racconta la complessità umana e la difficoltà di amare chi non si dovrebbe", dice Sara Rattaro. Siamo nel 1944, gli Alleati procedono verso il nord d’Italia e per i partigiani si tratta di resistere alle ultime rappresaglie tedesche. È quello che succede a Piazza al Serchio, dove si insedia una squadra di nazisti, mentre i giovani, nascosti nei boschi, tentano di sabotarli. La loro arma segreta: Anna, occhi neri e vivaci, che è entrata a far parte della resistenza e si è infiltrata come spia nel comando tedesco locale. Il suo compito è ingraziarsi il tenente Matthias Von Bauer e passare informazioni ai compagni. Inizialmente vorrebbe maldocchiarli tutti quei tedeschi arroganti, ma come ’segnatrice’ deve solo praticare il bene. Da anni ogni vigilia di Natale, la zia le tramanda questa pratica segreta che permette ai prescelti di guarire corpi e anime attraverso gesti e preghiere. Solo chi ha un animo puro e desidera curare e aiutare il prossimo può portare avanti questa tradizione. Ma non è sempre così facile gestire il dono, capire qual è il confine tra il bene e il male e non rompere un equilibrio. Soprattutto quando la guerra minaccia la tua famiglia, quando l’amore nasce dove non deve e il futuro è più incerto che mai.