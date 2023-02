Storia d’amore tra statue stele ideata dai ragazzi del Gentileschi

A San Valentino anche le statue stele lanciano messaggi d’amore. Grazie ai fumetti degli alunni della classe II C del Liceo Gentileschi di Carrara, che hanno dedicato 2 giorni al Museo pontremolese per un progetto legato all’accessibilità. I ragazzi hanno presentato un viaggio artistico nel tempo, raccontando la storia d’amore di due statue stele, differenti per genere. Ecco la vicenda: una scultura, ridenominata Mary, è portata in una stanza di transizione e le “colleghe“, prendendo vita, cercano di salvarla. La coppia di pietra passerà dei guai però Mary e il fidanzato Roberto riescono a fuggire e vivono per un breve tempo la loro storia d’amore, finché non vengono trovati e riportati al museo. Il racconto pare ispirato al film “Una notte al museo“ ma i ragazzi del Gentileschi si sono divertiti a sceneggiare la storia. La settimana scorsa, guidati da Francesca Bernardini, avevano riprodotto le sculture megalitiche con la tecnica braille. Ieri i liceali hanno consegnato la prima pagina del fumetto all’assessore all’Istruzione Annalisa Clerici, che ha ringraziato la professoressa Doriana Guadalaxara, la dirigente Ilaria Zolesi e la coordinatrice Francesca Bernardini.