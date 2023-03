Stop emissioni di Co2 La battaglia dei boschi con i crediti di carbonio "Obiettivo sostenibilità"

Il bosco ha nel cassetto un bel pacchetto di crediti di carbonio. Ogni titolo negoziabile è equivalente a una tonnellata di anidride carbonica non emessa o assorbita grazie a un progetto di tutela ambientale. A lanciare i crediti di sostenibilità e neutralità carbonica è la Riserva della Biosfera Unesco dell’Appennino Tosco Emiliano, coordinata dall’Ente Parco Nazionale, che ha coinvolto da una parte 34 gestioni forestali tra usi civici, proprietà collettive, consorzi e aziende di Toscana ed Emilia (Lunigiana e Garfagnana, Parma, Reggio Emilia e Modena), dall’altra diverse imprese che hanno base in questi territori e non solo. Il Parco nazionale dell’Appennino ha già costruito un’esperienza di cessione dei titoli realizzata insieme ai proprietari di 35mila ettari di bosco.

"Ma non siamo ancora riusciti a dialogare con le microproprietà boschive - spiega Fausto Giovanelli, presidente del Parco nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano - Lo stiamo facendo adesso per ripetere annualmente quest’iniziativa che si trasforma in beneficio economico per il proprietario del bosco i cui crediti vengono acquistati da un’azienda che ha l’opportunità di differenziarsi migliorando la propria immagine sul mercato per aver contribuito ad ridurre le emissioni di Co2". L’anno scorso la Riserva Biosfera ha venduto crediti prodotti da circa 7-8mila ettari di bosco per 70mila euro. "Il bosco produce continuamente beni per tutti, noi troviamo il modo di misurarli e certificarli trovando acquirenti disposti a finanziare una buona gestione. I soldi ricavati vanno ai proprietari dei boschi – conclude Giovanelli – che si sono impegnati a gestirli in modo sostenibile".

