Stop alle doppie cartelle esattoriali consortili. Soddisfatto Valettini: "Finalmente fatta chiarezza". Sodini: "Annullamenti per le richieste dal 2016 al 2023"

Il sindaco di Aulla Roberto Valettini è soddisfatto per la positiva chiusura di un’annosa vicenda legata alla doppia imposizione delle cartelle esattoriali dal Consorzio di Bonifica Toscana Nord e dei due consorzi interregionali di Albiano-Ceparana e Lunense. In questi giorni è arrivato il chiarimento di Regione Toscana sulla vicenda nata a seguito della riforma dei Consorzi risalente al 2012 con la sovrapposizione fra aree di diversa competenza consortile, ingenerando un’errata rappresentazione cartografica costata nel tempo maggiori oneri agli utenti. Si era determinata una doppia richiesta di versamento del contributo ai cittadini del Comune di Aulla residenti nelle zone servite dai due Consorzi. La Regione ha chiarito che è possibile eliminare dal perimetro di contribuenza del Consorzio Toscana Nord le proprietà ricadenti nell’area di competenza dei consorzi interregionali con decorrenza retroattiva al 2016. Il sindaco di Aulla sottolinea che ci sono addirittura esecuzioni in corso, nonostante gli impegni a un certo punto presi con l’ente per la sospensione dell’imposta.

"Oggi finalmente è fatta chiarezza – dice Valettini – nell’interesse dei nostri concittadini". Soddisfatto anche il vicesindaco Roberto Cipriani che ha seguito costantemente la vicenda. "Il Consorzio si è mosso sin dai primi anni per risolvere la situazione", spiega il presidente del Consorzio di Bonifica Toscana Nord, Dino Sodini. "Grazie alla modifica della rappresentazione cartografica e al chiarimento della Regione - prosegue - abbiamo potuto dare avvio all’annullamento delle richieste di contributo dal 2016 al 2023". Il consorzio provvederà al rimborso dei tributi eventualmente versati e invita a presentare richiesta attraverso i moduli sul sito del Consorzio.