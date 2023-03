"Stop alle approvazioni su questioni politiche"

Il lavoro, celere, della commissaria prefettizia, Maria Rosa Trio, è apprezzato ma alcune approvazioni non incontrano il favore di larga parte della cittadinanza. E’ il caso del Piano delle opere che vede alcuni punti che sono stati al centro di scontri con l’opposizione e anche con buona parte della giunta comunale. In particolare, la nuova Casa di comunità all’ex scalo merci ferroviario. "Quella non è una questione tecnica ma politica e come tale il commissario avrebbe fatto meglio a non intervenire". Lo afferma Stefano Benedetti, ex presidente del consiglio comunale ed ex consigliere di Forza Italia. "Si potrebbe dire paradossalmente – spiega Benedetti – che il bilancio è stato approvato grazie alla minoranza di centrosinistra del Consiglio e da quei consiglieri di maggioranza che hanno votato favorevolmente la sfiducia a Persiani. Altrimenti difficilmente sarebbe passato, anzi sicuramente respinto, perchè non condiviso e non partecipato da tutti i gruppi consiliari. Sulla realizzazione della Casa di comunità nell’area ex scalo merci della stazione, confido nella buona fede e nella professionalità imparziale del Commissario, e colgo l’occasione per darle il benvenuto, ma vorrei esprimere un concetto politico proprio su questo progetto in variante al Regolamento urbanistico che è stato approvato. E’ un progetto che è stato oggetto di dibattito e anche di scontro in seno alla maggioranza e che non è mai approdato in Consiglio comunale per una approfondita discussione e democratica votazione. E’ una delle cause che hanno portato alla sfiducia del sindaco. Questo progetto non lo considero a valenza tecnica ma esclusivamente politica e non capisco perchè non sia stato sospeso in attesa di riprenderne la discussione dopo le prossime elezioni comunali".

"Nel programma delle opere pubbliche approvato – continua Benedetti –, che interpreto come fosse un libro dei sogni, perchè la maggior parte delle opere previste sembrano proiettate più verso una propaganda politico-elettorale che nell’interesse della comunità, ci sono anche altri punti non condivisi e non partecipati, come il sito scelto per la realizzazione di un canile-gattile municipale, la ristrutturazione della Cittadella dello sport, il project financing così come pensato per la ristrutturazione dell’aeroporto e altre importanti questioni che mai, e dico mai, il sindaco ha voluto affrontare con le forze politiche alleate. Quindi, se da una parte apprezzo la celerità dimostrata dal Commissario, dall’altra credo che sia necessario fermare tutte le questioni e le pratiche amministrative che rappresentano questioni prettamente politiche".

Benedetti, poi, torna ad accusare Persiani e la sua parte di giunta. "Lo stesso giorno dello svolgimento del Consiglio comunale che ha deliberato la netta sfiducia al primo cittadino, hanno approvato di forza una serie di atti di giunta. Un comportamento inopportuno. L’iniziativa assume esclusivamente una valenza strumentale, elettorale, politica che, tra l’altro, non rivestiva nessuna caratteristica di urgenza. Per quanto sopra, credo che possa essere produttivo e costruttivo un incontro tra il Commissario e gli ex capigruppo consiliari per arrivare a una sintesi di quello che è stato il passato amministrativo e sulle varie iniziative non politiche e che riguardano l’ordinaria amministrazione".