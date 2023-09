Stop alla ventata di aria fresca

Minacce e multe che rattristano. "Nell’ultimo periodo è nato un nuovo spirito collaborativo tra i vari commercianti e che mi fa ben sperare – dice Mario Piccini –, un grazie speciale va a Cristina Bencivinni del caffè Crema che ha dato inizio a questa rete. Usciamo rammaricati, tristi, scarichi, ma consapevoli di avere portato una ventata di aria fresca che ha invogliato anche altri imprenditori come Riccardo Musetti (locanda Patrizia), Alessandro Palagi (Samba 2.0), Giacomo Timbro (Rebacco), Marco e Maura (Gramsci bistrot) a investire sul centro storico. Il Diverso è stato rivoluzione, cambiamento, rinascita: abbiamo aperto aderendo al bando Carrara si-cura e nel nostro piccolo ci siamo sforzati di curarla e amarla, ma queste persone che ci hanno portato a chiudere evidentemente non tengono alla città". E da sabato "i silenzi assordanti che si sentiranno in via Loris Giorgi saranno difficili da sopportare – conclude Mario –, e forse anche chi ci ha odiato a tal punto da inviarci queste lettere, tra qualche mese si renderà conto di cosa ha perso il centro storico di Carrara. Invito chi ci vuole bene e chi davvero ama la città per un ultimo saluto a venire giovedì, venerdì e sabato. Non mancherà la musica, non mancheranno i sorrisi e la festa, sarà anche difficile, ma dannatamente indimenticabile".

A.P