Stop alla circolazione sulla Provinciale

Brutte notizie per gli automobilisti lunigianesi. Da ieri mattina è interrotta la circolazione veicolare lungo la Strada provinciale 35 di Caprio, nel comune di Filattiera, all’altezza del km 0,550, in località Scorcetoli. Il divieto di transito è scattato alle ore 8,30. L’ordinanza del settore tecnico della Provincia di Massa-Carrara è stata adottata per consentire l’esecuzione di alcuni lavori di riparazione alla rete di distribuzione del gas metano e resterà in vigore fino alla fine dei lavori.