Stop a polvere e rumori Alteta, nuove proteste

Il comitato ’Mo basta’ di Alteta torna all’attacco. "Siamo stanchi – affermano in una nota Alessia Casotti e Rinaldo Tonlorenzi – di subire nuvole di polvere (PM10, PM2,5). Per noi e per i nostri figli è arrivato il momento di alzare la voce e fare proposte cioè quella di delocalizzare la ditta Cages in un sito consono alla lavorazione della stessa. Rumori insopportabili tutti i giorni per ore e ore: è arrivato il momento di dire ’Mo basta’. Questo problema però dovrebbe essere valutato attentamente dagli organi di controllo del territorio: Comune di Massa, Arpat, Asl e Comune di Carrara, visto che la percentuale maggiore di marmettola arriva dal comprensorio carrarese". Ecco quindi la richiesta dei cittadini di avere una centralina per il monitoraggio delle polveri a ridosso della ditta Cages. "A noi – continua la nota del comitato – interessa anche un altro problema che si sta verificando in questo periodo, cioè che la ditta non smaltisce più i cumuli di marmettola e all’interno della ditta stessa i cumuli si vedono anche da lontano. Questo determina polvere e polvere. Siamo allarmati poi dalle notizie sulla Venator di Scarlino che non accettebbe più la marmettola trasformata dalla ditta in carbonato di calcio: questo vuole dire che il rifiuto della lavorazione non potrà più essere portato via. L’unica arma – conclude il comitato – per risolvere il problema è quello di ricorrere ad avvocati ed esposti alla Procura per ripristinare il diritto alla salute dei cittadini".

Ricordiamo che il comitato di Alteta ha organizzato per il 20 aprile alle 16 in via Casellotto di Sotto un incontro con tutti i cittadini di Alteta e zone limitrofe per iniziare una prima mobilitazione per le bonifiche nei territori inquinati delle aree Sin-Sir.