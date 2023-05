"Stop a cittadini di serie B" Ricci: "Un piano straordinario di riqualificazione ambientale"

"Alla Partaccia non vivono cittadini di serie B". Lo ha affermato il candidato di centrosinistra Enzo Ricci nel corso di un incontro con famiglie e imprese della zona. "Occorre – ha detto Ricci – un piano straordinario di riqualificazione ambientale e strutturale per migliorare la qualità della vita delle famiglie e aiutare le aziende turistico-ricettive a fare impresa mettendo al centro le due azioni fondamentali: bonifiche e interventi strutturali anti erosione. E su questo dobbiamo andare a riprenderci i fondi che la giunta di destra ci ha fatto perdere". L’incontro è stato organizzato dal circolo Pd di Bondano, Casone, Ricortola e Partaccia presso la Torre Fiat. Presenti i candidati Pd al consiglio comunale Giovanna Santi e Daniele Tarantino. "Le aziende di questa zona ogni stagione estiva accolgono oltre il 40% del totale dei visitatori che vengono a Massa per turismo, è quindi indispensabile consentire a questo mondo di poter fare investimenti a medio e lungo termine garantendo. Da qui l’impegno fondamentale per recuperare le risorse sulle bonifiche e il ripascimento che l’ex giunta Persiani ci ha fatto perdere, e parallelamente realizzare un piano straordinario di interventi di riqualificazione. Qui abbiamo una realtà imprenditoriale e quindi occupazionale importante, decisiva per il nostro turismo, e non possiamo più permettere che sia trattata come zona marginale con cittadini di serie B rispetto ad altre aree della città – ha spiegato Ricci –. In questi cinque anni alcune zone della città sono state interessate da interventi, nella nostra zona non abbiamo avuto nemmeno questo, solo trascuratezza e disinteresse".

"E’ lungo l’elenco delle necessità del quartiere sollevate da famiglie e imprese – ha aggiunto il segretario del circolo Osvaldo Bennati –. Dalle strade dissestate e piene di buche in particolar modo nelle vie interne, alla mancanza di servizi essenziali come la guardia medica turistica e un presidio di polizia municipale durante l’estate quando la popolazione residente raddoppia, alla mancanza di un bancomat e di un ufficio postale". "Quando parlo di città diffusa si tratta proprio di questo", ha concluiso Ricci.

Nella foto: Ricci e Bennati